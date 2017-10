Az euró bevezetését pártolja az ellenzék

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Az euró mellett kiállók úgy látják, ha Magyarország az európai fejlett országokkal akar tartani, nincs más választása, mint a közös pénz bevezetése.A szocialisták európai parlamenti képviselője szerint Magyarországnak az eurózónához való csatlakozás az egyetlen lehetősége arra, hogy a közösség fejlett országainak magjához tartozzon.Ujhelyi István szerint ellenkező esetben a leszakadás vár az országra. "Ez a mai illiberális, kifejezetten a putyini és erdogani típusú építkezésre koncentráló hatalom összeférhetetlen a mélyülő, integrálódó Európával. Nem lehet a kettőt egymásba illeszteni. Az illiberális magyar nemzeti együttműködés rendszere nem tud illeszkedni az európai demokratikus unióval. Ennyi! Innentől kezdve kell megérteni a milliárdokra felépülő kampányokat, Brüsszel ellen, Soros ellen, mindenki ellen, hogy hátha a magyar lakosságot át lehet hangolni" - fogalmazott Ujhelyi István.Szelényi Zsuzsa független országgyűlési képviselő szerint Magyarországnak közvetlenül a 2004-es uniós csatlakozása után be kellett volna lépnie az eurózónába, csak a kormányok képtelenek voltak ennek a gazdasági feltételeit megteremteni."A rendszerváltás óta egy járadékvadász politika zajlik, ami lehetetlenné tette azt, hogy ebben az országban olyan hatékony gazdasági struktúrák, alrendszerek alakuljanak ki, ami lehetővé teszi az együttmozgást. Ez egy korrupt alrendszer, ami ráadásul az elmúlt hét év óta még sokkal korruptabb, hiszen egy párt dominálja a gazdasági szférát is és a gazdasági kormányzást is" - nyilatkozott Szelényi Zsuzsa.A volt szocialista, most LMP-s országgyűlési képviselő Demeter Márta szerint a gazdaság stabilitásának meg kell előznie az euró bevezetését. "Mindenekelőtt szerintem a bérrendezés a legfontosabb, és a versenyképességnek a javítása. Mert most tudatosan alacsonyan tartott bérek vannak Magyarországon. Ez így fenntarthatatlan, amit most művel a kormány, és ténylegesen közben a világban is olyan változások vannak - modernizáció, sorolhatnánk -, ami teljesen más irányba fogja vinni a foglalkoztatást, mint ahogy most az, jelen pillanatban kinéz. Ezzel egyáltalán nem tudja felvenni a versenyt a mostani konstrukció" - mondta el az LMP képviselője.A fideszes EP-képviselő szerint viszont várni kell még az uniós valuta bevezetésével. Schöpflin György ugyanis úgy látja, a német gazdaság nagyon befolyásolja a kontinens gazdaságát: "Ez a fő mondanivaló, hogy lesz-e transzferunió? Tehát, beleegyeznek-e a németek abba, hogy legyen egy közös pénznem, beleértve a közös pénzügyminisztert, ahol a német javakat átcsoportosítsák? Szerintem nem."A politikusi fórum után a közgazdászok is megszólaltak. A többség azon a véleményen volt, hogy most még nem lehet bevezetni az eurót, a magyar gazdaság ugyanis még nem tart azon a szinten.