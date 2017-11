Az idős nyugdíjasnak csak a várakozás marad

Forrás: Hírt TV / Sztárklikk

"A kormány elkötelezett, hogy fejlessze az idősek számára rendelkezésre álló szociális szolgáltatásokat" - mondta a szociális államtitkár. A bentlakásos intézményekről az olcsóbb házi segítségnyújtásra helyezik a hangsúlyt, de eközben az idősotthonokról sem felejtkeznek el - ígéri a politikus."A kormány elkötelezett abban is, hogy fejlessze az idősotthoni rendszert, ezért történt az, hogy az elmúlt hét évben, ugye, 51 ezerről 57 ezerre nőtt az idősotthoni férőhelyek száma" - közölte Czibere Károly.A szociális ügyek államtitkára azt mondta: nagyobb ütemben emelkedik a férőhelyek száma, mint az időseké, és évente kétszer pályázhatnak az intézmények kapacitásbővítésre - írja a HírTv. Az otthonokba azonban így is nehéz bekerülni. Egy ózdi gondozóba idén eddig hat új lakó tudott beköltözni. Az idősek szeretnek ott élni, és nagyon sokan jelentkeznek."Nagyon-nagyon nagy a várólistánk. 71 fő soron kívüli és 50 fő sorrend szerinti várakozónk van. Azt kell mondani, hogy jelen esetben 2016-os kérelmezőt tudunk behozni" - mondta el az ózdi otthon vezető ápolója, Ráki Pálné.Ez nem egyedülálló az országban. Legkevesebb 3-6 hónap várakozással kell kalkulálnia egy idős embernek, ha be akar kerülni egy otthonba, ám nem ritka a 1,5-2 éves várakozás sem. Az Idősekoldala.hu gyűjtőoldal jelenleg Magyarországon 403 állami, 142 egyházi és 122 magánotthont tart nyilván.