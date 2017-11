Az LMP nyugdíjas minimumprogramját a Fidesz indoklás nélkül lesöpörte

A párt közleményében azt írja: megdöbbentő volt ma látni a Népjóléti bizottság ülésén, mennyire hidegen hagyja a kormánypárti képviselőket a nyugdíjasok helyzete. Ma 2,6 millióan részesülnek nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, közülük 1,2 millióan 100 ezer forint alatti ellátást kapnak. A kormány amellett, hogy befagyasztotta a legkisebb nyugdíjakat, idén még az infláció szerinti nyugdíjemelést is visszatartotta. A nyugdíj mellett dolgozók nyugdíját elvették, mint ahogy a korhatár előtti nyugdíjak rendszerét is egy tollvonással szüntették meg.Az LMP nyugdíjas minimumprogramja 50 ezer forintra emelné a nyugdíjminimumot, és a nyugdíjasok valós kiadásaihoz igazítaná a nyugdíjak emelését. Igazságos nyugdíjemelési rendszert vezetnénk be, és lehetővé tennénk a nyugdíj melletti keresetet a közszférában - írja az LMP.Hangsúlyozzák: eltörölnénk a korhatár előtti ellátottak keresetét korlátozó szabályokat, és megadnánk a szolgálati időt a rokkantnyugdíjasok ledolgozott éveiért.A Fidesz a javaslatok elutasításával ismételten bebizonyította, csak a nyugdíjasok szavazataira számít, de egy fűszálat sem hajlandó keresztbe tenni azért, hogy javítson az élethelyzetükön. Az LMP viszont nem adja fel, újra benyújtják a javaslataikat - zárja közleményét a párt.