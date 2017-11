Az LMP titkolja, hogy mennyit keres Ron Werber

Tehát azt továbbra is balladai homály fedi, hogy mennyit kap Ron Werber az LMP-től.Nincs egy hónapja, hogy Ungár azt ígérte a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy "minden közpénzzel kapcsolatos részletről tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot, amint a szerződést aláírtuk".Ungár tehát nem tartotta be az ígéretét, az LMP pedig továbbra is titkolózik a kampányguru fizetéséről.