Az MSZP azt üzeni, hogy él és tudja, mi a feladata

"Havi 300 ezer forintért is vásárol Ukrajnából szavazatokat a kormány"

Forrás: MTI / Sztárklikk

Molnár Gyula, a szocialisták elnöke szombaton, pártja budapesti választási koordinációs ülését követően úgy fogalmazott, az ellenzéki pártok szétaprózódott választási indulása "pártszépségversenyhez" vezetne, amelyben nem szeretnének részt venni.Az MSZP kritikus két hónapot zárt le, ami után azt üzeni, hogy él és tudja, mi a feladata - mondta a párt vezetője, hozzátéve, az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a szocialista szavazók "nem pártolnak át oda, ahova értelmiségi műhelyek gondolják".Molnár Gyula később kérdésre sem kívánt erről részletesebben beszélni, de szerinte az biztos, hogy szavazóik tőlük várják az egyértelmű baloldali alternatíva felmutatását.A pártelnök hamisnak nevezte azokat a híreket, hogy az MSZP vezetésében stratégiaváltás történt volna, hiszen szerinte továbbra is le akarják váltani a kormányt.Kiemelte, ennek érdekében készek tárgyalni mindenkivel, aki nyitott a közös lista- és egyéni jelöltállításra, valamint a közös miniszterelnök-jelölt megnevezésére.Molnár Gyula szólt arról is, hogy a jövő hétre tervezett kongresszusokat "átalakították" egy programbemutató választmányi üléssé, a kongresszust pedig majd akkor tartják meg, amikor ahhoz minden személyi feltétel adott lesz. Kérdésre válaszolva ezt vízkeresztre valószínűsítette.Az MSZP elnöke megerősítette, pénteken felkérte Kunhalmi Ágnest, hogy legyen a párt arca, vagyis a nyilvánosság előtt ő beszéljen arról, mit ajánlanak az országnak és a társadalmi csoportoknak.A jövő héten bemutatásra szánt, Tegyünk igazságot! című programról Hiller István, az MSZP választmányi elnöke beszélt, olyan karakteres, baloldali programnak nevezve a dokumentumot, amely szerinte büszkén vállalható mindenkinek, aki igazságos, demokratikus és európai Magyarországot szeretne.Hangsúlyozta, a program nem politikusokról, pártokról, "az egymás közötti kavarásokról" szól, hanem a magyar embereket érintő olyan kérdésekről, mint az egészségügy, az oktatás, a lakhatás, továbbá a modern és fenntartható ország jövőkének ötvözése a hagyományokkal.Molnár Gyula kérdésekre válaszolva elmondta, pénteken egy olyan listát küldtek a DK-nak, amely lefedi az egyik legnagyobb közvélemény-kutató cég elmúlt havi támogatottsági adatait. Kitért arra is, hogy közös lista melletti koordinált indulást félmegoldásnak tartanák, annak ugyanis szerinte megvan az a veszélye, hogy sok választó nem értené.