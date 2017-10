Az MSZP kiharcolta a nagykőrösi nőgyógyászati szakrendelés újraindítását

A megmozdulás apropóját az adta, hogy a 24 ezres Pest megyei városban augusztus 1. napjától a város köztiszteletben álló, közel nyolcvan éves orvosa végleg nyugdíjba ment, ami a nőgyógyászati szakrendelés és a terhesgondozás megszűnését is jelentette. A nagykőrösi hölgyeknek a szomszédos kecskeméti kórházba kellett menniük, de ott is csak reggel 8 és 10 óra között tudták őket fogadni.Az MSZP először augusztus 25-én tartott sajtótájékoztatót a városi kórház előtt, ahol Szakács László országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes és Fehér István, a párt választókerületi elnöke fejezte ki aggodalmát és sürgette a helyzet rendezését.László Ferenc, a képviselő-testület egyetlen szocialista tagja kezdeményezte, hogy az önkormányzat egészségügy bizottsága vegye napirendre a témát, de a fideszes elnök inkább össze sem hívta az ülést.Ezt követően a képviselő-testület ülésén kérte Czira Szabolcs polgármestert (Fidesz-KDNP), végre hasson oda, hogy a nagykőrösi nőket hátrányosan érintő ügy rendeződjön. Akkor a város első embere csak annyit tudott mondani, hogy a kórház pályáztatja az állást, de mivel csak 8 ezer forintot tudnak óránként fizetni az orvosnak, így nincs rá jelentkező. Nőgyógyászati magánrendelésen rövidebb idő alatt a többszörösét keresik meg.A helyi MSZP nem hagyta annyiban az ügyet, október 14-re tüntetést hirdetett meg a kórházhoz, követelve a szakrendelés újraindítását, és tiltakozva az Orbán-kormány egészségpolitikája ellen, amelynek köszönhetően Nagykőröst is elérte a vészes orvoshiány.Az önkormányzat által kiadott, az ötvenes évek propagandáját idéző, a város postaládáiba hétről hétre 10 ezer példányban ingyenesen bedobált lapban a demonstráció előtt két nappal címlapon hozták a hírt, hogy megoldódott a probléma, hétfőtől, azaz a mai naptól újra indul a nőgyógyászati szakrendelés a városban, egy visszahívott 71 éves orvos fogadja majd a betegeket.Ahogy Gurmai Zita, az Európai Szocialisták Pártja és az MSZP nőtagozatának elnöke a szombati demonstráción elmondott beszédében is kihangsúlyozta, az MSZP szerint ez nem tekinthető tartós megoldásnak, kormányváltásra van szükség ahhoz, hogy az egészségügy végre annyi pénzt kapjon, hogy a fiatal szakemberek ne külföldre menjenek dolgozni, hanem itt maradjanak.László Ferenc nagykőrösi önkormányzati képviselő kiemelte, hogy Nagykőrös lakosságszáma csökken, ezért minden feltételt meg kell teremteni ahhoz, hogy a gyermeket vállalók a szükséges szolgáltatásokat helyben kapják meg. Fehér István választókerületi elnök a társadalom felelősségéről beszélt, arról, hogy meddig engedi a többség, hogy a nagykőrösihez hasonló helyzetek kialakuljanak? Örült, hogy sikerült kiharcolni a rendelés újraindítását, csak azt nem érti, hogy ezért miért kell harcolni, anélkül miért nem léptek az illetékesek? Fábi Erika, az MSZP Pest megyei nőtagozata részéről aláhúzta: a jelenlegi helyzet is azt jelenti, hogy a kormány lemondott a nőkről, a női szavazatokról.Az MSZP által szervezett demonstráción a Jobbik helyi tagjainak társaságában megjelent Volner János országgyűlési képviselő, valamint a képviselő-testületi tagsággal rendelkező Jobb Nagykőrösért Egyesület vezetői is.