Az MSZP német kampányguruval erősít

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Az elmúlt időszakban az illető már itt volt Budapesten, egyeztetett Molnár Gyulával, s hamarosan meg is állapodnak. Jól értesült források szerint a berlini Heiko Kretschmer lesz az MSZP kampánytanácsadója.A berlini kormánynegyedben nemcsak minisztériumok és diplomáciai képviseletek találhatók, hanem a színfalak mögött folyó lobbizásban élen járó tanácsadók elegáns irodái is. A Potsdamer Platz közelében működik a Politikai Tanácsadás Német Társaságának központja, amelyet beavatottak csak Degepolként emlegetnek.A társaság alapítója és vezetője az 1967 júliusában született, és igencsak megnyerő modorú, magas, divatosan őszes hajú, angolul is kiválóan társalgó Heiko Kretschmer. Könnyen áttekinthető weboldalán szolgálatait ugyanúgy felkínálja politikusok, pártok, mint kormányoktól független szervezetek számára.Az egyre inkább terjedő lobbizás átláthatóságának egyik zászlóvivőjeként a német törvényhozás választási ellenőrző és ügyrendi bizottsága előtt határozottan síkra szállt az új foglalkozási ágban tevékenykedők regisztrálása mellett.Erre Heiko Kretschmer szerint azért van égető szükség, mert az emberek kezdik elveszteni bizalmukat a parlamenti döntések tisztaságában, tehát nyilvánosságra kell hozni, hogy érdekvédő csoportok megbízásából kik és milyen témában keresnek meg politikusokat, valamint képviselőket, és erre a médiát tartja a legalkalmasabb eszköznek.A német tanácsadó nem riad vissza a nemzetközi politikától sem, így nemrég feltűnést keltő cikkben hívta fel a figyelmet Kína és Oroszország azon törekvésére, hogy a média segítségével igyekezzék meggyőzni a nyugati közvélemény minél szélesebb rétegét politikai, valamint gazdasági céljaik előnyeiről.