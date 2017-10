Az MSZP nyerte az ígéretversenyt! 120 ezer forintos 13. havi nyugdíjat vezetne be

Az LMP is ígért egy nagyot

Fidesz szerint az ellenzék csak becsapni és sértegetni tudja az időseket

Korózs Lajos elmondta, hogy az MSZP országos elnökségének hétfői ülésén fog javaslatot tenni az egységes 120 ezer forintos 13. havi nyugdíjra, figyelemmel arra is, hogy jelenleg a nyugdíjasok közel kétharmadának nyugdíja még a 120 ezer forintot sem éri el.Az öregségi nyugdíj minimumát kétszeresére emelné az ellenzéki párt, miután mintegy 70 ezer embernek az öregségi nyugdíja, további 270 ezernek pedig a nyugdíjszerű ellátása kevesebb mint 50 ezer forint - fűzte hozzá.Korózs Lajos elmondta azt is, hogy pártja visszatérne a nyugdíjak svájci indexálásához, és eltörölné a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását.A nyugdíjasok 2013 óta csak úgy dolgozhatnak a közszférában, ha lemondanak nyugdíjukról pedig ők már megfizették ennek az árát, ráadásul az országos orvos, illetve tanárhiányt ismerve munkába állásukkal csak segítenek az országnak - jegyezte meg.Az ellenzéki politikus szerint a Fidesz megkárosítja a nyugdíjasokat és nyerészkedik rajtuk, hiszen a kormánypártban tudták, hogy nagyobb lesz az infláció a költségvetési törvényben rögzítettnél, mégsem adták oda a nyugdíjasoknak, ami járt, csak majd nyugdíjprémium formájában egy összegben novemberben. De ez nem nyugdíjprémium, ez már év elején megillette volna a nyugdíjasokat, mégis 10 hónapig használta a Fidesz - bírált Korózs Lajos, az inflációs különbözet kamatokkal együtt történő kifizetését sürgetve.Hozzátette, Orbán Viktor megszüntette a korhatár alatti, a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjakat, de - mint mondta - Botka László kormánya jövőre ismét létrehozza. Botka-kormány az adómentes szolgálati nyugdíjat is visszaállítja - mondta.Sokkolónak tartja a nyugdíjasok életkörülményeire vonatkozó adatokat az LMP, amely igazságos nyugdíjemelést és 50 ezer forintos nyugdíjminimumot javasol - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese.Több mint az ország negyede, 2,6 millió ember él nyugdíjból vagy nyugdíjszerű ellátásokból, és a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nőtt a szegénységben élő nyugdíjas háztartások száma - mondta.Az öregségi nyugdíjban részesülők kétharmada, mintegy 1,4 millió ember él havi 120 ezer forintnál is kevesebből, miközben sokan havi 30-40 ezer forintot költenek gyógyszerekre - tette hozzá.Hangsúlyozta, a nyugdíjrendszer mellett az egészségügyi és szociális ellátás határozza meg a nyugdíjasok mindennapjait, de Magyarországon mindkettő hanyatlik, ráadásul sok családban a gyermekek külföldön keresik a boldogulásukat, így az idős szülők egyedül maradnak.Az LMP 50 ezer forintos nyugdíjminimumot tervez és igazságos, méltányos nyugdíjemelést, amely szerint az alacsonyabb nyugdíjak nagyobb mértékben növekednek. A nyugdíjasok esetében az infláció számításához elsősorban azt vennék figyelembe, amit a nyugdíjasok fogyasztanak, a nyugdíjemelésnél pedig nem csupán az inflációt, hanem a reálbérek emelkedését is - fejtette ki.Az ellenzék csak becsapni és sértegetni tudja az időseket - közölte a Fidesz-frakció. Közleményük szerint az ember azt gondolná, hogy az idősek megbecsülése, tisztelete nem lehet kérdés, de sajnos az elmúlt időszakban azt látják, hogy ez mégsem így van. Az ellenzék csak becsapni és sértegetni tudja az időseket - fogalmaznak.A baloldalon ma is ugyanazok osztozkodnak, akik kormányzásuk alatt elvettek az idősektől egy havi nyugdíjat. Hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat, háromszorosára emelték a gáz árát és duplájára az élelmiszerek áfáját. Az pedig különösen megdöbbentő, hogy ma már az ellenzék a nyugdíjasok sértegetéséig is elmegy. Vona Gábor megengedhetetlen stílusban beszélt a nyugdíjasokról, a Jobbik alelnöke és frakcióvezetője a napokban pedig már egy elhunyt nyugdíjas nőn gúnyolódott - írják.A Fidesz-frakció közleményében hangsúlyozza: a nyugdíjasok a kormánypártokra számíthatnak.A nyugdíjak értékét 2010 óta megőrizzük, a rezsicsökkentéssel és a legfontosabb élelmiszerek áfájának emelésével több pénzt hagytunk a nyugdíjasoknál, és az idősek biztosak lehetnek benne, hogy ezután is mindent meg fogunk tenni, hogy biztonságosabbnak és kicsit könnyebbnek érezzék a mindennapokat - írja a Fidesz-frakció közleményében.