Az MSZP vitanap helyett kormányváltást akar

Miniszterelnöki balcsapott

A holland miniszterelnök nem érti Orbán Viktort, a jámbor olvasó meg azt nem érti, hogy tulajdonképpen mit nem ért. Hiszen a magyar miniszterelnök és pártja már a kerítés építésekor világosan megmondta, hogy akik az országon keresztül Nyugat-Európába mennek, azok ide ugyan vissza nem jönnek. Főként nem telepedhetnek le, legyenek bár háborús menekültek, vagy gazdasági bevándorlók, és mindösszesen 1296-an.

Aki le akar telepedni Magyarországon, az vegyen magának letelepedési kötvényt, annak birtokában még vállalkozhat is. No, de munkavállalóvá válásról ne is álmodjon! Egy frászt! Még elvenné az ukrán vendégmunkások munkáját, vagy a szerbekét, vagy a macedonokét. Azon most ne akadjunk fenn, hogy a vendégmunkások között jócskán van magyar nemzetiségű, mert a...