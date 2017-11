Az Orbán-kormány szerint kizárólag a kórházak a felelősek a fertőzésekért

Forrás: HírTV - Sztárklikk

Ebből is látható a kormány kommunikációja. Minden ami pozitív, az hozzájuk köthető, és minden negatív dolog miatt másokat terhel a felelősség. Szó szerint életveszélyes ez a hozzáállás, ugyanis amíg a kormány nem ismeri el saját felelősségét, addig nem is képesek ezen változtatni. Pedig közismert, hogy Magyarországon kórházi fertőzésekben sokkal többen halnak meg, mint mondjuk gépkocsibaleset következtében.A szakmai konferencián egy főorvos hozzászólásában azt mondta: a higiéniáért nemcsak az egészségügyi személyzet felel, hanem felelnek azok a cégek is, amelyek vállalkozóként takarítják a klinikákat, a kórházakat vagy a szakrendelőket. Éppen ezért az állandósult szakemberhiány is vezethet fertőzésekhez.A konferencián felszólalt egy higiénikus is, aki közölte: hiába a sok óvintézkedés, ha egyes kórházi osztályokon hiánycikk a kézfertőtlenítő.