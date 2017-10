Az Origo elnézést kért Czeglédy Csabától, mert hazudott

A 2016. december 6. napján "Nyomozás zajlik Gyurcsány ügyvédje körül" címmel megjelent cikkünkben azt írtuk, hogy nyomoz és vizsgálódik a Nemzeti Nyomozó Iroda az azóta előzetes letartóztatásba került dr. Czeglédy Csaba, illetve egyik cége körül. Azt is írtuk, hogy a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében dr. Czeglédy Csabát egy polgári per felpereseinek járó üzletrész vételára és annak kamatai megfizetésére kötelezte. És azt is írtuk, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítéletének indokolása azt tartalmazza, hogy több bűncselekmény megvalósulhatott, amiben nagy szerepe lehetett dr. Czeglédy Csabának, mert valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat, egyebek mellett hamis kölcsönszerződést csatolt a bíróságnak.



A bíróság ezekről az állításokról egy helyreigazítási perben megállapította, hogy valótlanok, és lapunkat helyreigazításra kötelezte. Emiatt Kovács András újságíró és Gábor László főszerkesztő az Origo nevében elnézést kér dr. Czeglédy Csabától.

Legutóbb a Czeglédi ügyben kötelezte a portált a bíróság, hogy a főszerkesztő és egy újságíró nevében kérjenek bocsánatot. Mivel, az ilyen cikkeket igyekeznek elrejteni az olvasók szeme elől, így gondoltuk, segítünk, hogy minél nagyobb, publicitást kapjon a dolog. A közleményüket változtatás nélkül közöljük: