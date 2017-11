Az ország egy részén megszűnhet a gyermekorvosi ellátás

Forrás: InfoRádió

A szervezet megfogalmazta javaslatait a házi gyermekorvosi rendszer átalakításával kapcsolatban, melyek reményeik szerint - megvalósulás esetén - a szakma megújulását és megerősítését segítik - számolt be az InfoRádió A legsürgetőbb probléma az utánpótlás kérdése, mivel a házi gyermekorvosi hivatás nagyon elöregedett: a szakemberek 45 százaléka 60 év feletti, de az aktív nyugdíjkorúak aránya is 25 százalék felett van. Ha az idősek pótlása nem történik meg, hamarosan nagyon komoly ellátási zavarokhoz vezethet, sőt idővel meg is szűnhet a szolgáltatás - figyelmeztetett Póta György. Ahol utód nélkül szűnik meg a gyermekorvosi praxis, ott a helyi családorvos veszi át a feladatot, véglegesen.Mivel a házi gyermekorvosok gyerekgyógyász szakvizsgával rendelkezve szakorvosként dolgoznak, a háziorvosok képzésének azonban csak töredékét teszi ki ez a terület, mindenkinek érdeke, hogy a gyermekeket teljes szakértelemmel bíró doktorok lássák el. Így fontos lenne, hogy a fiatalok számára vonzó legyen a szakma. Bár az utóbbi években lényeges bérfejlesztési és finanszírozás növelési intézkedések történtek, de a korábbi lemaradás mértéke miatt még mindig van hova fejlődni.