A politikus szomorúnak nevezte, hogy a fideszes kormányhivatalok, "álcivilek" és az ÁSZ után az ügyészség is bekapcsolódott "az Orbán-terv végrehajtásába", amely a diktatúra kiterjesztéséről, a szabadságjogok korlátozásáról szól.Az '50-es évekre hajazó koncepciós eljárásnak tartotta, hogy az ügyészség nyomozást indított a párttal szemben arra hivatkozva, hogy nem működik együtt a számvevőszékkel.Azt mondta: a Jobbik nagyon szeretne most már együttműködni, és szeretné, ha erre az ÁSZ is vevő lenne.Jakab Péter azt is jelezte: a vizsgálattól függetlenül Volner János, a Jobbik frakcióvezetője személyes találkozásra invitálja Domonkos Lászlót, az ÁSZ elnökét, hogy politikairól szakmai síkra terelje a viszonyt.A Jobbik nem az ÁSZ-t, hanem a Fideszt szeretné legyőzni - hangoztatta a szóvivő, aki azt is bírálta, hogy az Alapjogokért Központ a Jobbik betiltását is felvetette.Megismételte, hogy az ötnapos határidőn belül szerették volna elektronikusan feltölteni a kért dokumentumokat, de a szervezet lezárta az erre szolgáló felületet, a papírok személyes átvételétől pedig elzárkózott.Jakab Péter arra a kérdésre, hogy vitatják-e az ÁSZ vizsgálatának jogszerűségét, azt felelte: szokatlan lépés az év közbeni vizsgálat, de állnak elébe, átláthatóan működnek.Azt is elmondta, hogy ezt megelőzően folyamatos volt a konzultáció a szervezet és a párt között.