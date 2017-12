Az ukrán nyugdíjmigráció kifizetődő biznisz

Vitathatatlan, hogy a szocialistáké a legszebb kampányarc

Elmarad az MSZP december 9-ére tervezett kongresszusa. Erről a péntek délelőtti elnökségi ülésén döntött az ellenzéki párt. Az ülésen Kunhalmi Ágnessel, a párt budapesti elnökével kapcsolatban felmerült, hogy ő lehetne az MSZP listavezetője, de Molnár Gyula elnök most arra kérte fel, hogy a jövő hétvégén induló kampány vezetője és arca legyen.

A tervek szerint ugyanis jövő szombaton a párt bemutatja választási programját és elindítanak egy programismertető kampányt is.Arról is döntöttek, hogy ellenjavaslattal mennek az MSZP-DK egyeztetésre, ami még most is tart. Csak kétoldalú tárgyalásokon vennének részt, és szigorúbb feltételeket támasztanak a DK-nak. Szerintük most már arra...