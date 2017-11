Azért veszünk fel 750 milliárd kölcsönt, hogy megvámolhassuk a kínaiakat

A magyar vámosok átlagosan 23 perc alatt végzik a vámkezelést, míg máshol ez órákba vagy akár napokba is telik, így Magyarországnak jó esélye van arra, hogy Kína nálunk akarja majd elvámoltatni, amit behoz az EU-ba, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Időknek.Szerinte a 750 milliárdból felújítani tervezett Budapest-Belgrád-vasútvonal is ebből a szempontból lényeges.Kína hatalmas mennyiségű konténert hoz be az unióba, és elvileg dönthet úgy, hogy a vámkezelést például nem a görög kikötőben, hanem inkább Magyarországon végzi. Hatalmas a verseny azért, hogy ki vámolja el a kínai árukat, mert bár a vám az unió bevétele, az összeg 20 százaléka a tagállamnál marad.Rá­adásul "egyes számítások szerint egyforintnyi vámbevétel további 33 adóforintot termel", vagyis nagyon megéri ide csábítani a külföldi kereskedőket a miniszter szerint. Szep­temberig 44 milliárd forintnyi vámbevétel keletkezett itthon, ebből kilencmilliárd forint gazdagította a magyar költségvetést.Hogy a sokak által túlárazottnak és magyar szempontból értelmetlennek mondott Budapest-Belgrád-vonal felújításából milyen időtávon mennyi bevételre számít a kormány, arról Varga Mihály az interjúban nem beszélt, ahogy egyelőre más sem. A fejlesztésről készült megvalósíthatósági tanulmányt pedig titkosították.