Azt állította, hogy kenőpénzt adott Orbánnak, most bíróságon felelhet a kijelentéséért

Forrás: Magyar Idők / Sztárklikk

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya szerint magánvádas büntető-, nem peres eljárásról van szó, amely egy magánszemély rágalmazás vétsége miatt tett feljelentése alapján indult.A német bűnöző több fórumon is azt állította külföldön, hogy még a 90-es években személyesen adott át egymillió márka kenőpénzt Orbán Viktornak, illetve Pintér Sándor belügyminiszternek.A vádakat Clodo tavaly nyáron egy Regensburgban tett írásos vallomásában is megismételte. A vádakat maga Szeva bácsi cáfolta meg akkor, amikor Juszt László személyiségi pert indított az Átlátszó ellen, mivel őt is hírbe hozta Szevával a német. Magyar Idők szerint a hazai sajtóban bombagyárosként szereplő, fiatal korában a német terrorszervezettel, a RAF-val való kapcsolata miatt már Németországban börtönbe került Clodo vádaskodásai jól illenek a kormánytagok, elsősorban a belügyminiszter ellen folytatott lejáratókampányba, amelynek célja, hogy elmozdítsák az egyes bűnözői körök számára kínosan hatékony tárcája éléről Pintér Sándort.