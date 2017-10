Bajnai megfúrása és Mesterházy jelölése miatt lett 2014-ben kétharmada a Fidesznek

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Kovács szerint a jobboldal Botka bukása feletti megkönnyebbült öröme is azt jelzi, hogy jelölése helyes döntés volt, de erre utalt szerinte az is, hogy a jelölését követően azonnal megindult a Fidesz karaktergyilkos gépezete, záporoztak rá az alaptalan rágalmak.Kovács szerint az is tény, hogy az Orbán Viktor kormánya és rendszere leváltásához nélkülözhetetlen összefogás kiépítésében Botka nem tudott előrelépni, ami a volt pártelnök szerint nemcsak rajta múlott, hanem a demokratikus pártokon is, amelyek lényegében minden javaslatát elutasították.Kovács László szerint "keményen hangzik, de igaz" volt Botka állítása, hogy aki nem támogatja a teljes ellenzéki összefogást, az meghiúsítja a kormányváltást.Az MSZP elmúlt évekbeli történetéről Kovács elmondta a Heteknek, hogy szerinte 2014-ben nem az összefogás hiánya vezetett a Fidesz újabb kétharmados győzelméhez, hanem az, hogy Bajnai Gordon helyett az MSZP hangadói Mesterházy Attila közös miniszterelnök-jelöltségéhez ragaszkodtak.