Bajnai volt minisztere a kormánypárti napilapban ekézte a baloldalt

Oszkó Péter szerint a baloldal saját maga paródiája. Úgy gondolja, hogy a 2010-es kormányváltás óta eltelt hét évet, azt, hogy ennyi idő alatt csak idáig jutottak, semmiképpen nem lehet világbajnok teljesítménynek tekinteni.Az egész ellenzék képtelen meggyőző alternatívát felmutatni a kormánnyal szemben, ezért viszont nem lehet mindig mást hibáztatni, nem lehet pusztán a külvilágra, a kormányra és a globális folyamatokra mutogatni.A harmadik Orbán-kormány gazdaságpolitikai teljesítményéről azt gondolja, hogy semmiképpen nem elégtelen, de nem is ötös, valahol a kettő között van. Hatékonyan hívja le az ország az uniós forrásokat, ügyesen finanszírozzuk az államadósságot, jól sült el a devizahitelek forintkonverziója is, és feszesen tartható a költségvetési pálya.Azonban ez nem mondható el a 2010 és 2014 közötti Fidesz-vezetés gazdaságpolitikájáról, ami szerinte maga volt a tragédia. Továbbá a jelenlegi pénzbőségből ennél többet is ki lehetne hozni, ilyen időszakban kellene javítani a régióhoz képest a versenyképességünkön.Arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferencnek mi a felelőssége a Sukoró-ügyben, először csak annyit válaszolt, hogy igyekszik nem gondolni rá. Majd hozzátette, hogy egy nagyon kritikus szituációban, a pénzügyi válság legmélyén vállalta el a pénzügyminiszterséget, alapvetően az ország pénzügyeinek rendezése érdekében.Azóta is bosszantja, hogy ehhez képest a költségvetés rendbetétele és az ország fizetőképességének biztosítása mellett olyasmivel, mint Sukoró, egyáltalán foglalkoznia kellett. Amit tudott, tisztességgel rendbe tett benne, a személyi felelősség kérdése nem az ő hatásköre, ahogy nem a pénzügyminiszter feladata nyomozati cselekvések végzése.A beszélgetés során a kérdező részéről felvetődött, hogy "a Soros György által is támogatott migráció" megoldás lehet-e a munkaerőhiány okozta problémákra? Oszkó szerint a magyar történelemben többször előfordult, és a rendszerváltás utáni időkben is volt rá példa, hogy a bevándorlók hasznos tevékenységet végeztek hazánkban, és akár be is illeszkedtek. Ezért vaskalaposnak tartja azt az álláspontot, amely szerint a határainkon kívül született embereknek semmi keresnivalójuk itt.Abban viszont árnyaltabb a véleménye, hogy milyen mennyiségben és milyen környezetből érkező embereket képes ez az ország befogadni. Az európai kultúrától jelentősen eltérő országokból érkezők tömeges integrációja komoly kihívást jelenthet - fogalmazott.Oszkó Péterre még semmilyen befolyást nem gyakorolt Soros György, ismeretségi körében sincs ilyen. Rövid véleménye az, hogy ez egy kormányzati kommunikációs húzás. Nem lát minden utcasarkon Soros György árnyát, és sajnálja azt, aki egy ilyen szintű politikai blöfföt elhisz.