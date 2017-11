Bakondi mindent elkövet, hogy pánikot keltsen

Forrás: MTI / Sztárklikk

Bakondi György hangsúlyozta: ez a folyamat nagyon komoly biztonsági kockázatot jelent; mindhárom migrációs útvonalon - a balkánin, az olasz- és a spanyolországin is - megnőtt az utóbbi időben a mozgás.Mint mondta, Magyarország három módon is részt vesz a helyzet kezelésében: nagyon aktív részese a nemzetközi egyeztetéseknek, eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek a határőrizet terén, illetve megkérdezte polgárai véleményét a helyzetről.Bakondi György hozzátette, a nemzeti konzultáció eszközét "jó szívvel ajánljuk nyugat-európai partnereinknek is", hiszen két választás között ez a hatékony eszköz a közvélemény szondázására.