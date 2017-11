Balog: a magyar kormány biztosítja a határon túli közösségek megerősödésének a lehetőségét

Forrás: MTI / Sztárklikk

A menni vagy maradni kérdésében tiszteletben kell tartani mindenki döntését, és nem szabad hamis moralizálással támadni ezt a döntést, ugyanakkor a magyar kormány kötelessége az, hogy ha valaki maradni akar, akkor olyan feltételei legyenek, hogy megérje neki - fogalmazott az emberi erőforrások minisztere.Olyan képzésekre van szükség, amelyek versenyképes tudást képesek biztosítani - mondta, majd úgy folytatta: ám nemcsak a teljesítmény vezet a boldoguláshoz, hanem az a közösség is, amelyben élünk. Balog Zoltán kiemelte: olyan közösségre van szükség, amelyben lehetőség van arra, hogy egy-egy ügyet közösen lehessen sikerre vinni.A magyar kormány egységes Kárpát-medencei felsőoktatási terének kialakítása már megkezdődött, de ennek a folyamatnak még koránt sincs vége - magyarázta a miniszter. Annak a lehetőségét kell megteremteni, hogy a diaszpórában és a nagyvárosokban élő kis magyar közösségek is meg tudjanak erősödni - tette hozzá.Ebben az oktatási intézmények fejlesztése tud segíteni, ha ugyanis a magyar nyelvű oktatási intézmények jobb lehetőségeket biztosítanak, mint a többségi nyelven oktatók, akkor akár a vegyes házasságokból származó gyerekeket is magyar nyelvű intézményekbe küldik majd - emelte ki az emberi erőforrások minisztere.A tárcavezető aláhúzta: a magyar kormány azokat a programokat támogatja, amelyekre az adott külhoni magyar közösségnek szüksége van, illetve amelyekről a politikai érdekképviseleti szervekkel tárgyalni lehet. A miniszter a felsőoktatási témák mellett egyéb olyan támogatási formákat is megemlített beszédében, amelyeket a magyar kormány biztosít a külhoni magyarság számára, például a január elsejétől igényelhető babakötvényt és anyasági támogatást.Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke ünnepi beszédében rámutatott: a VM4K kialakításáról egy évvel ezelőtt tárgyalt Balog Zoltán miniszterrel, és már meg is tudták nyitni az intézményt. 2004 óta többször is felmerült egy szabadkai székhelyű magyar felsőoktatási intézmény létrehozásának a lehetősége, ám most sikerült olyan megoldási formát találni, amely kielégíti a vajdasági magyar diákok igényeit, és versenyképes tudást képes számukra biztosítani.A VMSZ elnöke aláhúzta: a politikai megállapodások és szerepvállalások mellett a szakmai megfontolások is meghatározzák azt, milyen fejlesztéseket valósítanak meg. A józan ész, valamint a közösség mérete és szándékai is befolyásolják azt, hogy milyen programok, elképzelések kelnek életre.Annak ellenére, hogy Szabadkán, Zentán és Zomborban is van magyar nyelvű felsőoktatási képzés, a VMSZ elnöke továbbra is azt vallja, hogy a vajdasági magyar közösség számára az az előnyös, ha elsősorban az Újvidéki Egyetem karain tanulnak tovább magyar nyelven a diákok.Mindazonáltal, a szabadkai képzőközpont - a többi, magyar kormány által támogatott intézménnyel együtt - a szülőföldön való boldogulást segíti elő - tette hozzá Pásztor István. Leszögezte: a VM4K fontos tartóoszlopa lesz a Kárpát-medencei egységes felsőoktatási térnek.Az utóbbi száz évben a vajdasági magyar közösség gyakran érezte azt, hogy megfogyatkozott és meggyengült, ám annyira soha nem volt gyenge, hogy ne tudott volna talpra állni, és az anyaország segítségével tovább erősödni - hangsúlyozta az ünnepi épületátadáson Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke. A mostani ünnepi alkalom üzenete az, hogy "ha erős magyarságot akarunk a határontúlon, csak nemzetben lehet gondolkodni" - húzta alá az MNT elnöke.A VM4K épületében a közeljövőben inkluzív, fejlesztő szakpedagógia szakirányú továbbképzés, fejlesztő gyógypedagógiai konduktorképzés és mechatronikai mérnöki mesterképzés indul magyar nyelven. A másoddiplomás képzéseket a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézettel, a budapesti Pető András Főiskolával, valamint az Óbudai Egyetemmel együttműködve valósítják meg Szabadkán.A műemlékvédelem alatt álló egykori polgári ház, a Donát Mór-bérház képzőközponttá alakítását 400 millió forinttal támogatta a magyar kormány. Ebből az összegből hat tantermet, irodákat, könyvtárat, számítógépes szaktantermet, valamint egy alagsori klubhelyiséget építettek ki.