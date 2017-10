Balog mindent igér, ha a Fideszre szavaznak Erdélyben

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Azt is mondta még, hogy szerinte a magyaroknak be kell tölteniük azt a teret, amelyet a Mindenható kijelölt nekik, mert ha ők nem töltik be, akkor betöltik majd helyettük mások.Tíz éve készült Marosvásárhely tíz gyülekezete a reformáció ötszázadik évfordulójára. Egy szobrász, Péterfy László felajánlotta, hogy a jubileumra elkészíti Kálvin János mellszobrát. Az alkotás a Vártemplom udvarán kapott helyet. Mellette áll a magyarországi reformáció szimbolikus alakjának, a vizsolyi biblia fordítójának, Károli Gáspárnak a szobra. Az avatóünnepségen a kormányt az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán képviselte, aki maga is református lelkész."Kálvin tanítása a Bibliára, a Szentírásra alapozó tanítása, és természetesen Károli Gáspáré, alkalmas arra, hogy jövőt építsünk belőle" - hangoztatta Balog.Az erdélyi magyarok az 1559-es marosvásárhelyi zsinaton fogadták el Kálvin tanait. A tanácskozást magyar nyelvű hitvallás zárta.A legfontosabb üzenet, úgy gondolom, az a csoda, hogy ezelőtt ötszáz évvel Isten igéje megszólalt magyarul, és ez azóta, öt évszázadon át így maradt. Hogy nem lehetett eltörölni ezt a magyar igét, Istennek magyar üzenetét" - fogalmazott a Vártemplom lelkésze, Henter György.Az egybegyűlt hívek a szoboravatás után végigvonultak a városon."Ez nagy öröm, örvendünk, hogy ennyien jelen vagyunk a reformációünnep alkalmából. Ez kiváló ünnep. A héten mindennap voltunk: nőszövetségi, presbiteri találkozó, most ez a gyönyörű ünnep itt, nagyon szép!" - mondta Hídi Imre."A reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepeljük, ez nagy szülinap. Nagyon tetszett, hogy ekkora tömeg összegyűlt erre az évfordulóra, és hogy barátokkal lehettem" - nyilatkozta Simon Dorottya.Maros megyében több mint százezer magyar református él.