Balog szerint tolonganak a német cégek, hogy nálunk fektessenek be

Forrás: MTI

Balog Zoltán újságírók előtt azt mondta, Közép-Európa és a visegrádi országok (V4) lesznek Európa gazdasági motorjai a jövőben, sikerült ugyanis valóságos termelésre építő gazdaságpolitikát kialakítani, ami vonzó a befektetőknek.Kiemelte, a BVMW a gazdaság irányításában szerepet vállaló egyik legjelentősebb intézmény Németországban, ezért "óriási dolog", hogy a képviselői Magyarországon újra és újra áttekintik, hogy az olyan nagy német vállalatok mellett, mint a Mercedes és az Audi, hogyan tudnak a középvállalkozók is érvényesülni az országban.A német középvállalatoktól rengeteget lehet tanulni például a vállalkozáskultúráról, a családi vállalkozások generációkon átnyúló lehetőségeiről, illetve az állami segítségnyújtás különböző formáiról - tette hozzá a miniszter.Balog Zoltán elmondta, a megbeszélésen szó esett arról is, hogyan tudnának a német középvállalaltok nagyobb szerepet vállalni az egészségügyi szektorban, a szociális gondoskodás terén, valamint az informatikai rendszerek biztonságának fejlesztésében.Mario Ohoven, a BVMW elnöke arról beszélt, hogy szeretnék a német-magyar gazdaságpolitikai kapcsolatokon belül a középvállalati szektort is erősíteni, ugyanis a kedvező adózásnak köszönhetően egyre több német középvállalkozó érdeklődik Magyarország iránt.A szövetség elnöke dicsérte a magyar oktatási rendszert, véleménye szerint Magyarország kiválóan alkalmazza a Németországban kifejlesztett duális oktatási formát.