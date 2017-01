Bánó András az ATV után a Heti TV-ben folytatja

Szanyi szerint viccpártként is lehet az MSZP-re szavazni

Szerző: Márkus

Bánó András közel tíz év után ősszel távozott az ATV-től, ahol a Híradó főszerkesztője volt.Az ismert tévés személyiség Európa első zsidó közösségi televíziójának csapatát fogja erősíteni.Hogy a Heti TV-nél komolyan számolnak rá, azt az is jelzi, hogy három műsorral indul a februártól nézhető csatornán.A Kultúrfelelős - mint az a címéből is kiderül - kulturális műsor lesz, amelyben irodalomról, zenéről és képzőművészetről fog beszélgetni vendégeivel.A Licitben a műkereskedelem lesz a téma, a Kvartettet pedig belpolitikai beszélgetős műsornak tervezik.Arra a kérdésre, miszerint sokat kellett azon gondolkodnia, hogy felvállaljon egy zsidó televíziót, határozott nem volt a válasza. Ahogy arra is, hogy lehet, így le fogják zsidózni az utcán. Az sem érdekel, sosem érdekelt - felelte Bánó András.