Bármilyen migrációs nyomástól megvédik a katonák az országot

Forrás: MTI

A tárcavezető az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában elmondta, a biztonság az elsődleges és a katonák, rendőrök vállalják ezért az áldozatot.Hozzátette: jó ütemben halad a határvédelmi rendszer kiépítése, és jobbak lettek a körülmények is a katonák számára. Simicskó István ígéretet tett arra, hogy bármilyen migrációs nyomástól megvédik az országot.Beszélt arról is, hogy meg kell becsülni a katonákat, ezért is emelkedik a fizetésük most 5 százalékkal, és tovább folytatódik az illetményemelés.Beszélt arról is, hogy februárban toborzókampányt indítanak, amellyel elsősorban a fiatalok figyelmét akarják felkelteni. A cél a miniszter elmondása szerint, hogy ezer fővel növeljék a tartalékos állomány létszámát, és járásonként területvédelmi egységeket is létre akarnak hozni.