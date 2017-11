Bayer Zsolt: Soros egy nyomorult hullarabló

"És akkor itt álljunk meg egy szóra. Ha már maffia, maffiózó stb., akkor bizony ő maga az etalon. Soros György egy maffiózó. Egy bűnöző. Annak is indult. Saját bevallása szerint (Istenem! De szeretné azt az ominózus interjút eltüntetni örökre ez a gyáva, hazug senkiházi!) kamaszként a nyilasok uralta Magyarországon zsidók vagyonának összeírásában és elrablásában segédkezett. Saját hitsorsosait, sorstársait lopta meg. Ahogy fogalmazott abban az interjúban: Ha én nem csinálom meg, megcsinálja valaki más.



Ja, hogy Soros akkoriban még szinte gyerek volt, és különben is, mi egyebet tehetett volna? Ez egész jó érvnek tűnik, csak hát ugyanezek a körök Nobel-díjas írókat, népszerű színészeket is meghurcoltak már, mondván, kamaszként a Hitlerjugend meg a Waffen-SS tagjai voltak, vagyis nácik, tehát zárójelbe tehető az életművük, még inkább a becsületük. Rendben, értjük. De ha Grass és Tappert náci, és nincs bocsánat, akkor Soros egy nyomorult hullarabló, és szintén nincs!"

Forrás: Magyar Idők / Sztárklikk