Bazdmegezve válaszolt a Balatoni Hajózási Zrt. a 24.hu újságírójának

"A Magyar Idők cikkében olvastam: a Bahart menedzsmentje szerint halaszthatatlan a terület közösségi funkciójának erősítése is. Ezért adta el idén a területet a földvári önkormányzatnak nettó nyolcmillió forintért. Miért volt ez most halaszthatatlan?"

"A BAHART NEM EZÉRT adta el az önkormányzatnak, hanem az egyéb, vázolt fejlesztési céljai és a gazdasági racionalitás okán, de mint a területen működő, a településsel együtt élő szolgáltató szervezetnek EZ A VÉLEMÉNYE, b.meg, mert mindenkinek közös érdeke, hogy a terület a jelenleginél színvonalasabb környezetben, valódi települési központként funkcionáljon a földváriaknak és az idelátogató helóturisztoknak. Meg az zsurnalisztagiliszta felmenőinek is, of course."

"Elnézését kérem, tévesen kapta a választ, nem hivatalosan nyilatkozó személytől, így kérem figyelmen kívül hagyni. Természetesen a Bahart kiemelten kezeli a sajtó érdeklődését. Magánvéleményeket nem veszünk alapul."

Forrás: 24.hu