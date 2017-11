Beázott az 1,68 milliárdból felújított Hajós uszoda

Forrás: mfor.hu

Az mfor.hu információi szerint a nemrég átadott felújított uszodában újabb elektromos készüléket, egy légbefúvót helyeztek be, amit még be sem üzemeltek. A munkák következménye lett a tetőszerkezet beázása, ami feltehetően azért történhetett meg, mert a tető lefedését nem csinálták meg rendesen.Nem ez volt az első ilyen jellegű probléma a Hajós uszoda történetében, tavaly is beázott a tető, akkor a lámpatestek mellett folyt be a víz a medencébe. Másrészt pedig a nyári vizes világbajnokságra készülve a Hajós is a felújítandó létesítmények sorát gyarapította. A felújításra 1,68 milliárd forintot fizetett ki az állam a kivitelező Épkar Zrt.-nek.Az mfor.hu kérdéseire a létesítmény-fenntartó Nemzeti Sportközpont válaszolt, amit a hírportál úgy összegzett, hogy a vizes vb-re készülve 1,68 milliárdból többek között felújították az uszoda tetőszerkezetét és légtechnikai rendszerét, a fűtési szezon kezdetével azonban a rendszer rögtön meghibásodott, aminek javítása miatt beázott az újonnan renovált tető is.Az MTK szintén milliárdokból elkészült új stadionja mellett tehát a Hajós Alfréd sportuszodában is problémákat okozott az október végi vihar. Úgy tűnik, hogy az állami sportberuházások az extrémebb időjárási körülményekkel szemben mérsékelten strapabírók - állapítja meg az mfor.hu.