Becsapva érzik magukat a nyugdíjasok, megindult a panaszáradat

Forrás: Népszava

Az első csalódott nyugdíjasok már pénteken megrohamozták az egykori Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (NYUFIG) Fiumei úti ügyfélszolgálatát és folyamatosan csöngtek a telefonok is, többen elkeseredve nyilatkoztak hírműsoroknak, mert sokkal több pénzre számítottak, mint amennyit végül a számlájukra utalt a Magyar Államkincstár (MÁK).Pedig a Népszava által megkérdezett nyugdíjszakértők szerint a számítások rendben vannak, a törvényeknek megfelelő összegeket kapják az idősek és a jogosult fiatalabb járadékosok, csak éppen a kormányzati kommunikációs csapat lőtt túl - sokadszor is - a célon.Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában még a hétvégén is csak annyit mondott a novemberi nyugdíj-kifizetésekről, hogy a kormánynak kiemelt célja az idősek támogatása.Novák Katalin meg sem próbálta elmagyarázni a csalódott nyugdíjasoknak, hogy aki a fantasztikus év végi pénzesőként meghirdetett, egyébként törvényben rögzített kötelező kifizetésekkel együtt mégsem azt az összeget kapta a számlájára, amit előzetesen elgondolt, az csak azért van, mert a kormánypárti propaganda mindig csak eddig a lózungig jutott az utóbbi hónapokban, de soha nem magyarázta el tisztességesen a nyilvánosságnak, hogy mennyi lesz az annyi."Örülhet 2 millió 750 ezer ember, hogy a szokottnál nagyobb összeg érkezik a számlájára", hangzott az ismert szöveg és nem ment bele a részletekbe, hogy a 80 ezer forint alatti nyugdíjaknál ez havi pár száz forintot jelent csupán, s a végösszeg messze van az átlagnyugdíjakra számolt kétszer 12 ezer forintól, amit minden kormánypárti politikus hangoztatott.