Befejeződött Magyarország legújabb stadionjának építése

Balog mindent igér, ha a Fideszre szavaznak Erdélyben

Kampányra használta fel a reformáció évfordulóját az emberi erőforrások minisztere Erdélyben. Balog Zoltán arról beszélt Marosvásárhelyen, hogy ha a romániai kettős állampolgárok a Fideszre szavaznak, akkor továbbra is lesznek iskolák, óvodák, és lesz babakötvény is.

Azt is mondta még, hogy szerinte a magyaroknak be kell tölteniük azt a teret, amelyet a Mindenható kijelölt nekik, mert ha ők nem töltik be, akkor betöltik majd helyettük mások.Tíz éve készült Marosvásárhely tíz gyülekezete a reformáció ötszázadik évfordulójára. Egy szobrász, Péterfy László felajánlotta, hogy a jubileumra elkészíti Kálvin János m...