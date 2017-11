Bejelentést tett a Telenor, minden előfizetőt érint

Forrás: MTI

A szolgáltatásokból származó árbevétel már az előző negyedévben is emelkedett, az év második negyedévében 2,0 százalékos növekedést mértek. A növekedésben szerepet játszott az is, hogy a Telenor fél éve vezette be a korlátlan mobilnetes tarifacsomagokat - jegyezte meg.A Telenor Magyarország teljes bevétele 4 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ami leginkább az egy előfizetőre jutó átlagos bevétel (ARPU) és a havidíjas előfizetések növekedésének köszönhető, illetve annak, hogy a havidíjas ügyfelek egyre több szolgáltatást vesznek igénybe - ismertette.A nyilvánosságra hozott adatok szerint a magyarországi vállalat teljes bevétele július-szeptemberben 39 milliárd forint volt, míg 2016 ugyanezen időszakában 37,5 milliárd forintot tett ki. A kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) a harmadik negyedévben 13,5 milliárd forintot ért el, egy évvel korábban pedig 13 milliárd forintot.A vezérigazgató közölte, a magyarországi vállalatnak szeptember végén 3,082 millió előfizetője volt. A hírközlési törvény által június 30-ig előírt kötelező adategyeztetést elmulasztók miatt 69 ezerrel csökkent a kártyás előfizetők száma.A nyilvános cégadatok szerint 2016-ban 153,1 milliárd forint bevételre tett szert a Telenor Magyarország, míg az előző évben 157,8 milliárd forint volt az árbevétele. Az adózott eredmény 22,35 milliárd forint volt tavaly az egy évvel korábbi 22,61 milliárd forint után.