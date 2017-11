Bekeményített a YouTube, ennyi videót törölt

Forrás: hvg.hu

Óriási botrányt kavart még november elején a Medium egyik cikke, melyben arra hívták fel a figyelmet, hogy az elméletileg gyerekeknek szánt, és a YouTube algoritmusa által is leellenőrzött videók valójában súlyosan ártalmasak a gyerekekre nézve - írja a hvg.hu . Olyan tartalmakról van szó, amelyek nemcsak erőszakosak, de helyenként már a pedofília határát is súrolják.A cégek az egyre dagadó botrányban úgy döntöttek, inkább nem hirdetnek a YouTube-on, mert nem vállalják annak kockázatát, hogy a hirdetésük esetleg egy ilyen tartalmat gyártó csatornánál, vagy ilyen tartalmú videónál jelenjen meg. A Google a helyzetet orvosolandó beindította a gőzhengert, és tízezrével törli ezeket a tartalmakat.A Variety beszámolója szerint eddig 270 felhasználói fiókra csaptak le, 150 ezer ilyen videót töröltek, 625 ezer videónál kapcsolták ki a kommentelés lehetőségét, emellett pedig mintegy 50 ezer csatornáról nagyjából 2 millió hirdetést távolítottak el.A probléma azonban egyelőre nem oldódott meg, a jövőben a Google-nek valószínűleg változtatnia kell az ellenőrzés módján és magán az azt végző algoritmus kódján is.