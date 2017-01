Belerúgott a Momentum a neki segítő ellenzékbe

"Ez a legnagyobb szar kamu, ez a külső feddhetetlen ember, amit az MSZP sütöget el minden 4 évben nagyjából 2001 óta, látjuk milyen eredménnyel.



Azért az érdekelne, hogy oké megtaláljuk a civil min. elnök-jelölet és akkor megvan a kormányváltás, akkor mi lesz a Molnár Gyulákkal, Horváth Csabákkal, Gyurcsánnyal meg a többi világ bohócával. Nem gondolod, hogy ezekből is elege van az embereknek?



És korábbi kérdésedre a válasz, ha ez az alternatíva, akkor erősen el kell gondolkozni, hogy akar-e az ember kormányváltást. Nekem 2018-ban már az is győzelem lenne, ha a fele ezeknek a léhűtő formációknak és az elmúlt 25 év MSZMP-ből átmentett múmiáinak fele el tudna húzni nyugdíjba. Ezen (is) dolgozunk. "

Szerző: Frey

Az olimpiaellenes aláírásgyűjtést elindító Momentum vezetői az Indexnek adtak interjút. Orosz Anna és Hajnal Miklós vezetőségi tagok kijelentették, hogy "politikai együttműködést nem tudnak elképzelni létező pártokkal, mert úgy látják, hogy az egész ellenzék leszerepelt."Ez azért is különös, mert korábban beismerték, hogy a régi szocialista szervező, Haris Éva aktív szerepet vállalt a Momentum létrehozásában, anyagi bázist is szervezve mögéjük. A Sztárklikk tegnap felvetette, hogy a Momentum felbukkanása a Fidesz érdekeit szolgálhatja. Ezt igazolja, hogy a szervezet vezetői feltűnően megengedőek a Magyar Gárdával és a polgári körökkel. "Ebből a szempontból a polgári körök és a Magyar Gárda is csalódás. Bizonyos ideig volt lendületük, aztán a felülről jövő források elapadása vagy az érdektelenség miatt megrekedtek." - fogalmaznak.A Momentum vezetői szerint már mindenki lejáratódott, aki az elmúlt 27 évben politizált. Ugyanakkor azt akarják, hogy a "leszerepelt" pártok (MSZP, DK, LMP, Együtt, PM, Jobbik) segítsenek nekik. Azt is kilátásba helyezik, hogy ha bejutnak a parlamentbe, és a Fidesz marad hatalmon, lesz olyan, amikor Orbánnal szavaznak.Hogy mennyire hiteles a Momentum segítségkérése és önzetlensége az olimpiaellenes aláírásgyűjtés kapcsán, arról Pass Dániel, a szervezet tagjának Facebook-kommentje tanúskodik: