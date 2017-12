Belülről buktathatják meg Vona Gábort

Mindennapossá váltak a Jobbik körüli botrányok, amelyek a korábbiaktól eltérően - ahogy a szocialistáknál - már a nyilvánosság előtt zajlanak - mondta el az M1 kedd esti műsorában Deák Dániel.A Nézőpont Intézet elemzője szerint a konfliktusok fényében úgy tűnik, hogy Morvai Krisztina bejelentése fordulatot jelentett a Jobbikon belül.Mint ismeretes, a párt színeiben EP-képviselői mandátumot szerzett politikus annak kapcsán, hogy 2019-ben befejezi politikai pályafutását, a napokban azt írta: a Jobbik vezetősége feladta az eredeti elveket és értékrendet, ezért a jelenlegi helyzetben nem vállalna színeiben képviselő-jelöltséget vagy egyéb politikai tisztséget. Nem tud egyetérteni azzal sem, hogy olyan politikai erők szövetkezzenek a 2018-as választásokra, illetve Magyarország irányítására, amelyeket "semmi más nem köt össze, mint a Fidesz és Orbán Viktor elleni szenvedélyes gyűlölet".Éles üzeneteket fogalmaz meg Vona Gábor felé már a saját közvetlen környezete is, így Dúró Dóra képviselő vagy Toroczkai László alelnök, ám Morvai Krisztina kritikája ennél is hangsúlyosabb, hiszen ő egyfajta szimbólum a pártban.2006-ban olyan politikai teljesítményt produkált - emlékeztetett az M1 műsorában Deák Dániel -, amely a Jobbik alapját jelenti, ha ő nincs, akkor a párt nagy valószínűséggel be sem kerül az Országgyűlésbe.Toroczkai László üzenete Vona számára egyértelművé tette, hogy az elnökségen belül is úgy látják: ha Morvaival szakít a pártelnök, az a Jobbik teljes identitásvesztését jelenti, és még a választás előtt pártszakadásra kerülhet sor.Az elemző szerint az is egyértelműen látszik, hogy Vona Gábor igyekszik megfelelni Simicska Lajos elvárásainak - márpedig ő azt szeretné, ha a Jobbik egy baloldalibb, liberálisabb párttá válna. Ezzel kapcsolatban is olyan lépéseket tesz egy ideje Vona - így például igyekszik a balliberális értelmiségnek megfelelni, fejtette ki Deák Dániel -, ami a párttagság számára elfogadhatatlan.Ez a folyamat egyértelmű összefüggést mutat azzal is, hogy a Jobbik támogatottsága 2014 óta nem volt ilyen alacsony, egy számjegyűre csökkent a teljes népesség körében. A viták azt eredményezik, hogy a párt a kampányban nem hogy erősödni nem fog, de tovább gyengül, a választók elfordulnak tőlük. Az elemző emlékeztetett: a tavalyi tisztújításkor a küldöttek negyede már nem támogatta a pártelnököt.