Beszarás! Orbánék Kun Bélának is kiküldték a nemzeti konzultációt

Szintén a nemzeti konzultációról kapott levelet egy 40 éve halott kisfiú. A nyolc évesen meghalt gyerek nagynénje a HírTv-nek mondta el, hogy ez a kegyeletsértő eset az első, korábban soha nem kapott semmilyen hivatalos levelet az államtól vagy a kormánytól.A konzultációról az is kiderült, hogy az interneten bárki korlátozás nélkül akárhányszor kitöltheti a kérdőívet, mert a rendszer gyakorlatilag bármilyen (akár kamu) e-mail címet és nevet elfogadott a regisztrációkor. Így arra is lehetőség nyílik, hogy valaki más nevében töltse ki a kérdőívet.