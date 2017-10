"Betiltanám a tömeges garázdaságot megvalósító Pride-ot"

Dúró Dóra

Forrás: Facebook

Minden magyar állampolgárt szeretnénk képviselni, és azokat várjuk szavazótáborunkba, akik azonosulni tudnak a Jobbik értékrendjével - ezt válaszoltam a provokatív kérdésre, szóval persze, felőlem akár Terry Black vagy Orbán Viktor is szavazhat a Jobbikra, attól még megvan a véleményem róluk.Ami engem illet: nem támogatom a homoszexuálisok házasságkötését, de a már sajnos törvénybe foglalt, bejegyzett élettársi viszonyuk regisztrálását sem, gyerekek örökbefogadását is ellenzem esetükben.Betiltanám a provokatív, tömeges garázdaságot megvalósító Pride-ot, sőt az efféle homoszexuális propagandát kitiltanám a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikból is, ahol évről évre helyet kapnak szintén a Fidesz jóvoltából.A magyarság felemelkedésének biztosítását abban látom, ha férfiak és nők szabad elhatározásán alapuló házasságokba születnek gyermekek. A magyarság legnagyobb problémája jelenleg a katasztrofális demográfiai helyzet, ezért sem szabad semmi olyat népszerűsíteni, ami ezt súlyosbítja.