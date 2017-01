Bevezetik a gépjárművek környezetvédelmi besorolását jelző plaketteket Párizsban

Forrás: MTI

Párizs az első település Franciaországban, amely életbe lépteti ezt a megoldást a levegő minőségének javítása érdekében, mégpedig a gépjárművek által kibocsátott szálló por csökkentésére - jelezte közleményében Anne Hidalgo főpolgármester, aki egyik legfontosabb feladatának tekinti a légszennyezettség csökkentése elleni harcot a gépkocsiforgalom visszaszorításával.Ahogy korábban Magyarországon is, a hatóságoktól igényelhető plakettek olyan matricák, amelyeknek a színét a járművek szennyező anyag-kibocsátásának szintje alapján határozzák meg. A matricák színe alapján a legszennyezőbb járműveket ezentúl ki is tilthatják a közlekedésből. Azaz a páros-páratlan rendszámok szerinti közlekedési korlátozást a matricák színe szerinti korlátozás váltja fel füstköd esetén."A kevésbé szennyező járművek akkor is közlekedhetnek majd, amikor a legszennyezőbbeknek a garázsokban kell maradniuk" - mondta Christophe Najdovski környezetvédelmi alpolgármester. "Azt csináljuk, amit Berlinben már 2008-ban bevezettek. Több mint kétszáz európai város életbe léptette ezt a kategorizálást, és hatékonynak bizonyult" - tette hozzá.A párizsi városvezetés nem titkolt célja, hogy felére csökkentse Párizsban a gépkocsik számát és 2020-ra teljesen kiűzze a dízel gépkocsikat.A magán gépkocsik számára hat színt vezettek be, a legkevésbé szennyező járművek zöld, míg a leginkább szennyezők szürke matricát kapnak. Egyébként Párizsban tavaly július óta a húsz évnél régebbi gépkocsik hétközben egyáltalán nem közlekedhetnek.A kötelező plakett egységesen 4,18 euróba kerül minden autósnak. A környezetvédelmi minisztérium szerint eddig 2,5 millióan igényelték a matricát, de a hatóságok két hónap türelmi időt adnak mindenkinek a beszerzésre. Azt követően a matrica nélkül közlekedő járművekre 68 és 135 euró közötti helyszíni bírságot szabhatnak ki a rendőrök.Párizsban naponta 600 ezer jármű közlekedik, ebből mintegy 100 ezer teherautó és ugyanennyi motor.