Bezár és elnémul a Big Ben

Forrás: MTI

A 157 éves szerkezetet, amelynek harangjátéka legalább olyan híres, mint maga az óra, 29 millió fontos (11 milliárd forintos) költségvetéssel három évig tartó rekonstrukciónak vetik alá. A harangjáték nem némul el a javítás teljes időtartamára, de több hónapig bizonyosan nélkülözniük kell majd a londoniaknak és a turistáknak a jól ismert dallamot.Az egész órát jelző harangjátékot a BBC rádió politikai és közéleti csatornája, a Radio 4 élőben közvetíti a nagyobb délutáni és esti hírműsorok előtt, pontos időjelzés gyanánt.A harangjáték máris sokaknak hiányzik. A nyolcéves Phoebe Hanson, aki ifjú kora ellenére rendszeres hallgatója a Radio 4 hírmagazinjainak, annyira a szívére vette a Big Ben elnémulását, hogy levélben ajánlotta fel segítségét Roger Sawyernek, az esti hírműsorok főszerkesztőjének, vállalva, hogy valamilyen hangszeren minden híradás előtt eljátssza a stúdióban a harangjátékot.Sawyer a BBC által a hétvégén ismertetett válaszlevelében nagyon megköszönte a Radio 4 fiatal hallgatójának felajánlását, ám közölte vele azt is, hogy ehhez naponta többször - iskola után, majd este, végül éjfélkor ismét - be kellene rohannia otthonról a londoni BBC-központba. "Ezt még én sem szívesen csinálnám" - tette hozzá a főszerkesztő, elismerve ugyanakkor, hogy a hírműsorok szerkesztői is "egyelőre csak a fejüket vakarva" töprengenek a megoldáson.Az 1859 óta működő Big Bent és az otthonául szolgáló tornyot - amelyre szintén ráragadt a Big Ben elnevezés, jóllehet 2012, vagyis II. Erzsébet királynő trónra lépésének 60. évfordulója óta hivatalos elnevezése Erzsébet-torony - legutóbb 1983-ban újították fel. Előtte 1976-ban, utána 2007-ben szünetelt néhány hónapra a harangjáték, de e szünetektől eltekintve az óramű harangja folyamatosan működik a több mint másfél évszázaddal ezelőtti átadás óta.Jövőre a londoniaknak és a turistáknak a brit főváros egy másik világhírű látványosságát, a Piccadilly Circus háznyi méretű fényreklámját is szinte egész évben nélkülözniük kell majd, ugyancsak felújítási munkálatok miatt.A több emeletnyi reklámfelület tulajdonosa szintén januárban kezd hozzá a jelenleg hat nagy táblából álló fényberendezés leszereléséhez, és az egyetlen felületet alkotó, ultra-nagyfelbontásúnak ígért szupermodern új fénytábla a tervek szerint őszre kerül a helyére.Ilyen hosszú ideig a II. világháború óta nem borult sötétbe a Piccadilly Circus különböző formákban 1908 óta létező fő turistalátványossága. A fényreklámokat a háborús veszély miatt elrendelt általános elsötétítésnek megfelelően 1939-ben kikapcsolták, és csak tíz év elteltével, 1949-ben kapcsolták vissza, tekintettel a háború után még évekig elhúzódó súlyos gazdasági megszorításokra.