Bocsánatot kért a Magyar Rákellenes Liga

A kisfilm főszerepében egy férfit láthatunk a bíróságon, akit bűnösnek ítélnek, ugyanis egészségtelen életmódot folytatott - nem sportolt és sokat dohányzott. Az ítélet: RÁK! - hangzik el a félrement reklámfilmben. Ezután a bírónő rákérdez, akar-e még egy esélyt, majd a narrátorhang közli: Adjon egy esélyt Ön is, adója egy százalékával most ön is segítheti a Magyar Rákellenes Liga munkáját.A film megjelenését követően a tiltakozók külön Facebook-csoport is alakult, Nem vagyok vádlott elnevezéssel.Az első felháborodásra az egyik ötletgazda, a Liga elnöke, Bittner Nóra a Tv2-ben elmondta, hogy egyáltalán nem érti a negatív reakciókat a kisfilmmel kapcsolatban, és nem érzi azt sértőnek.A Magyar Rákellenes Liga legfrissebb, Bittner által jegyzett közleményében azt írja:"Tisztelt Érintettek!Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk, nem szerettünk volna megsérteni senkit, semmiképpen nem volt célunk a gyógyult és jelenleg küzdő betegek támadása. A Magyar Rákellenes Liga 26 éve a daganatos betegekért küzd és ez így lesz a továbbiakban is. A filmet levettük a honlapunkról és a facebook oldalunkról.Az idei kampányfilmünkből eredő félreértések kapcsán szeretnénk tisztázni a Magyar Rákellenes Liga üzenetét. Többen, önerőből felfedezett, immáron sikeresen gyógyult személyek támadásnak vélték a reklámunk figyelemfelkeltő tartalmát. Tekintettel arra, hogy ennek az évnek a mottója az egyén és a társadalom felelősségének hangsúlyozása, ezért ennek a reklámnak a célja a magyar társadalom megszólítása. Az idei cél a megelőzésre, az egészséges életmódra való felhívás - hiszen ebben van az egyén felelőssége, a genetikai adottságokon és a környezeten nem tudunk változtatni!A célközönség a még nem beteg, de helytelen életmód miatt fenyegetett emberek csoportja, akik figyelmét csak erősebb üzenettel lehet elérni!Csak egy adat: Az ingyenes szűrővizsgálatok részvételi aránya 40% körüli, és a panaszt okozó daganatok 70%-a már áttétes! Tegyünk együtt a szűrővizsgálatokon való részvételért!Megértésüket és az Önöktől kapott Második Esélyt köszönjük!Tisztelettel:Dr. Bittner Nóraelnök"