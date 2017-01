Bokros szerint Botka miatt állt le az ellenzéki egyeztetés

Béremelést jelentett be a magyar dm

Bokrosék közleménye szerint "az egyeztetésben résztvevő pártok egyetértettek abban, hogy a Fidesz javára eltorzított választási rendszerben az önkényuralom csak úgy győzhető le, ha a demokratikus ellenzék mind az egyéni körzetekben, mind a miniszterelnök-jelölt személyében egyetlen közös jelöltet állít és lehetőleg közös listával indul a választáson."A MoMa szerint továbbra is kívánatos lenne az előválasztás. Egyúttal jelzik, hogy közös szerkesztői csoport január elejére elkészítette a közös értékrendet és a politikai célokat tartalmazó nyilatkozatot. Ez nem csak azt tartalmazza, hogy le kell váltani az Orbán-rendszert. Hanem azt is, hogy ezek a pártok milyen Magyarországot szeretnének. Ez a nyilatkozat tehát megfelel közös politikai programnak.""Az egyeztetés szépen haladt. Január elején elfogadhattuk volna a jelzett politikai nyilatkozatot, valamint az előválasztás alapvető szabályait és feltételeit, ha az MSZP nem áll fel az asztaltól."Korábban kiderült, hogy Lattmann Tamás nemzetközi jogász is ajánlkozott miniszterelnök-jelöltnek. Bokros Lajos ezt már korábban megtette, így az MSZP aspiránsával együtt már hárman jelentkeztek erre a posztra.Botka helyzetét nehezíti, hogy közös listás ajánlatát az Együtt, az előválasztást negligálását a PM utasítja el. A Sztárklikk információi szerint Botka László még egyik ellenzéki párttal sem vette fel a kapcsolatot, hogy megkezdje az egyeztetéseket.