Szerző: Vágó István

Nem emlékszem, valaha kifejtette volna, hogy szerinte "okkal vagy ok nélkül". Így aztán "okkal vagy ok nélkül", de az ítéletet nemcsak helyben hagyja, de terjeszti is.Tegnap hosszú beszélgetést folytatott az MSZP vezetőjével, végig nagyon tapintatos és megértő volt. Nem úgy az ezt követő betelefonálóval, aki a DK-t pártolta (ez sűrűn előfordul a Klubrádió hallgatói esetében), de akit felvilágosított arról, hogy nincs, aki Gyurcsánnyal összefogjon. Okkal, vagy ok nélkül...Aranyos Bolgár úr, nem lehetne kicsit elfogulatlanabbul? Hiszen már évek óta kíméletlenül bírálja azt a politikust, aki - okkal, vagy ok nélkül - egyedül maradt talpon az összes (demokratikus) ellenzéki párt vezetői közül. Legalább ezt méltányolhatná...