Bombafenyegetés miatt riasztották a magyar Gripeneket

Mészáros Lőrinc szerint nem lehet veszteséges a felcsúti kisvasút

Felcsút polgármestere az ATV kérdésére válaszolva határozottan cáfolta, hogy TAO-pénzekből üzemeltetnék a felcsúti kisvasutat.

Mészáros Lőrinc el is magyarázta, hogy a TAO szigorú elszámolású támogatás, és amikor a kérelmet beadják rá, meg kell jelölni, hogy mire fogják költeni. A kisvasút fenntartására például nem is adnának, meg szerinte elvileg amúgy is önfenntartónak kéne lennie, de majd jövő év januárjában tud arról nyilatkozni, hogy milyen eredménnyel zártak. Ha eset...