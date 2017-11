Borított Czeglédy Csaba ügyvédje

Forrás: atv.hu

Kénytelen volt most a nyilvánossághoz fordulni, mert több olyan cikk született, ami elrugaszkodott a valóságtól- mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Hankó Faragó Miklós.Czeglédy Csaba ügyvédje arról beszélt, hogy a múlt héten is megnyertek egy helyreigazítási pert, helyesbíteni kellett egy olyan cikket, amiben az állt, hogy több száz diákot érhetett kár. Az ügyvéd szerint csupán 10-20 diákot érhetett kár. Valóban lehetne sokkal több érintett, de a diákok többsége hozzájutott a pénzéhez - állította a műsorban.Elmondta azt is, hogy szerinte a diákok azért sem juthattak hozzá a pénzükhöz, mert mire kifizették volna őket, jött a hatóság és kamionnyi iratokat foglaltak le. Arról is szót ejtett, hogy védencét szabadlábra kellene helyezni, mert az előzetes letartóztatást indokló négy tényező közül egyik sem áll fent nála."A NAV olyat nem talált, ami valótlan gazdasági helyzetekre irányult volna a Humán Operátortól. Adófizetés megkerülésére utaló magatartást nem találtak" - tette hozzá az ügyvéd. Sokszor vizsgálták a céget, mondta, indult is büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, de velük szemben eltörölték a vádat.Olyan hírek is napvilágra kerültek ugyanakkor, amiben idősek károkozása is felmerült. Az ügyvéd nem ismeri az ügyet, így nyilatkozni sem tudott erről. "Megfogalmazni, benyújtani ilyen határozatot, egyszerűen nem találok rá szavakat. Nem azt tartják fontosnak, hogy a diákok pénzt kapjanak, már régen ki lehetett volna fizetni őket, ha nem ülnének a bizonyítékokon"- magyarázta Hankó Faragó, majd hozzátette: nehéz lenne meggyőzni arról, hogy nincs politikai hátszele ennek az ügynek.