Börtönben verhettek halálra egy rabot a Kozma utcai börtönben

Nem volt egy ma született bárány

Az áldozat fia hétfőn délután mutatta meg a Kékfénynek az apja sérüléseiről készült boncolási jegyzőkönyvet. A családot képviselő ügyvéd szerint, ha egy civil öl hasonlóképpen, akkor biztos, hogy különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítélik el. Az ügyészség kezdetben csak hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, hétfőn viszont már halált okozó testi sértés miatt nyomozott. Két hete elfogtak három egyenruhást, most már ők is rabok, előzetesben ülnek.Idősebb Csiki Sándor 44 évet élt, szó szerint a fél életét rácsok mögött töltötte. Lopások, rablások miatt összesen már vagy 20 évet ült le. Legutóbb 9 évet kapott fegyveres rablásért, jövőre szabadult volna. A Kékfény több rabtársától is azt hallotta róla, igazi csibésznek tartották odabent. Okosan üzletelgetett, amivel csak tudott. A férfi nem ijedt meg a saját árnyékától, ahogy mondják, "bárkinek felállt". Az őröknek is gyakran beszólt.A Kékfény értesülései szerint, Csiki Sándor egy verekedés miatt került fogdára a Kozma utcai börtönben, amit csak gyűjtőnek neveznek. Ott érte a halál. Azóta elvégezték a holttest boncolását. Az orvos-szakértők összesen 43 sérülést számoltak össze a testén, elsősorban a fején. Az arcán például találtak egy bakancstalpnyomot is.