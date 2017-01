Botka Lászlónak kihívója akadt

A 2018-as választás egyik nagy kérdőjele, hogy az ellenzék milyen konstrukcióban és milyen miniszterelnök-jelölttel vág neki. Tavaly ősszel a sajtóban és kávéházi beszélgetésekben el is indult a baloldali casting, amelyben Andor Lászlótól egészen Dobrev Kláráig számtalan elképzelhető és elképzelhetetlen név elhangzott.A helyzet megváltozni látszott, amikor Botka László szegedi polgármester tavaly decemberben a 168 órának adott interjújában jelezte: elvállalja a miniszterelnök-jelöltséget, ha teljesül három feltétele. Az MSZP láthatóan örömmel fogadta a dolgot, Botka mandátumot is kapott a tárgyalások megindítására, de azóta kiderült, hogy a DK, az Együtt és a Párbeszéd vonakodik elfogadni a feltételeit.Botka egyik többek által kritizált kikötése, hogy nem akar klasszikus, amerikai típusú előválasztást. Más jelöltek híján nehéz is lenne persze tartani: rajta kívül senki nem jelezte még, hogy ringbe szállna a kormányfő-jelöltségért.A háttérben azonban hetek óta zajlik a szervezkedés a baloldalon egy párton kívüli jelölt helyzetbe hozása érdekében, értesült az Index. A főszereplő a szélesebb közvélemény által kevéssé ismert Lattmann Tamás nemzetközi jogász, korábbi civil megmozdulások szónoka, szervezője, aki az Indexnek megerősítette : vállalná az ellenzéki miniszterelnök-jelölti posztot.