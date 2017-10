"Botka lemondása veszteség, de egyben lehetőség is"

Karácsony Gergely hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy akinek fontos a kormányváltás, az nem örülhet annak, ha a legnagyobb ellenzéki párt kormányfőjelöltje fél évvel a választás előtt "bedobja a törülközőt".A szocialista politikus egy olyan baloldali programot hirdetett meg, ami sok párhuzamot mutatott a Párbeszéd elképzeléseivel - emelte ki, megjegyezve ugyanakkor, hogy akár saját hibája, akár a szövetségesei "sokszor nehézkes hozzáállása" miatt, de Botka László nem tudott békét teremteni és együttműködést kialakítani az ellenzéki oldalon.A Párbeszéd viszont továbbra is hisz a kormányváltás lehetőségében, ezért az összes többi ellenzéki párttal szívesen tárgyal annak érdekében, hogy mind a 106 egyéni körzetben csak egy jelöltet indítsanak a Fidesszel szemben - közölte.Karácsony Gergely sok sikert kívánt az LMP miniszterelnök-jelöltjévé választott Szél Bernadettnek, de hozzátette: "még a sorok között sem látunk olyan üzenetet", amelyik arra utalna, hogy az LMP kész lenne együttműködni az ellenzék további részével a kormányváltás érdekében.A Párbeszéd ezért elsősorban arra készül, hogy az Együttel közösen alakít választási listát, de a többi ellenzéki párttal is hajlandó egyeztetni, és bízik benne, hogy az MSZP hamarosan "rendezi a sorait", és velük is tárgyalóasztalhoz ülhetnek - mondta.Karácsony Gergely kérdésre felelve nem utasított el egy esetleges közös választási listát, de úgy látta, valószínűleg túl rövid az idő és túl képlékeny a helyzet ahhoz, hogy egy ilyen széles körű együttműködés létrejöhessen.