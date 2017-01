Botka: nekem nincs Gyurcsány-fóbiám

Forrás: atv.hu

A szocialisták korábbi választmányi elnöke Hiller Istvánnal szemben maradt alul a nyári tisztújításon, most mégis az MSZP miniszterelnök-jelöltje, aki a pártvezetés felhatalmazásával tárgyalhat a baloldali összefogás általa elképzelt részleteiről. Váratlan belépőjét egyáltalán nem tartja annak, pláne nem hirtelen felindulásnak, mivel szerinte a kormányzati erőfölénnyel szemben csak egy időben felépített politikai üzenettel lehet sikeresen eljutni a legkisebb falvakba is.A polgármesternek a baloldali formációk között ismét fellángolt összefogás-cirkuszból lett elege, és arra a következtetést jutott, hogy abból egyenes út vezet a 2014-es kudarcig, nem mellesleg a Jobbik helyzetbe hozásáig. Miután nem látott alkalmasabb aspiránst a baloldalon, szolgálatba helyezte magát, és megfújta a harsonákat, ami tapasztalatai szerint egyelőre csak a kis pártoknak nem tetszik, az embereknek igen."Sok mindent újra kell gondolniuk" - utal a tervezett együttműködés neki üzengető vezetőire, akiknek az első, zsigeri reakcióját természetesnek, viszont a "régi stratégiához kötődőnek" tartja.Egyelőre nem látja partnerein a győzelmi esélyekkel kapcsolatos teljes meggyőződést, ezért úgy tervezi, zárt ajtók mögött győzi meg őket három feltétele (közös ellenzéki lista, a legesélyesebb egyéni jelöltek indítása, új baloldali program) életképességéről.A biztos győzelemhez hiányzó egymillió szavazatot Botka a bizonytalanok, a Jobbik és - érdekes módon - a Fidesz szavazói között is látja, és úgy véli: mindkét jobboldali erőnél feltorlódott egy akkora kormánykritikus tömeg, amely csak jobb híján szavaz anyapártjára. Megnyerésük záloga egy tartalmában, stílusában és személyi összetételében is markánsan új baloldali politika, amely nyomban felveti az ellenzéki együttműködés egyik sarkalatos kérdését, a 2010 előtti kormányzáshoz fűződő viszonyt.A polgármester elárulta a Heteknek, hogy nincs Gyurcsány-fóbiája, sőt sokkal jobb véleménye van a DK elnökének politikai teljesítményéről, mint egy átlag választópolgárnak.Az elmúlt hat év baloldali politikája azonban arról győzte meg, hogy a Gyurcsány-kormány munkájának társadalmi értékelése újfajta megközelítést igényel az érintettektől.Botka egyértelműen kárhoztatja azt a liberális értelmiségiek által felvetett forgatókönyvet, amely szerinte kvázi megágyazott egy baloldal-Jobbik választási együttműködésnek.Megítélése szerint az ötlet felszámolja a baloldali-liberális szavazókban azt a "még meglévő, helyes, morális gátat", ami eddig távol tartotta őket a Jobbiktól, ezért ezt tévedést időben kell orvosolni, hogy ne okozzon helyrehozhatatlan károkat a választó akarat alakulásában.