Botka önjelölése ártott az MSZP-nek

Szerző: Jász

Káosz mutatkozik a szocialisták között azok után, hogy Botka László váratlanul, senkivel sem egyeztetve bejelentkezett a miniszterelnök-jelölti posztra. Forrásaink nem tudják eldönteni, hogy azért jelentkezett-e, mert így akarja elérni, hogy nemet mondjanak a párttársai és lejöjjön róla a felelősség, hogy sosem vállal semmit, vagy azért, mert meg akarta zsarolni az őt megbuktató kongresszusi küldötteket.Hívei eltekintenek ettől, de annál is inkább meglepő volt a bejelentkezés, mert amikor elvesztette az Országos Választmány elnöki posztját, akkor elismerte, hogy ezek után ő nem lehet kormányfő-jelölt. Ráadásul az ATV Magánszféra című műsorában pár hete mondta azt, hogy nem úgy lesz valaki jelölt, hogy bejelentkezik. Molnár Gyula pártelnök rejtélyesen úgy fogalmazott, hogy az elnökség és az MSZP többsége be tud állni Botka mögé.Ezzel szemben Szanyi Tibor EP-képviselő nem támogatja Botkát, Kovács László pedig a fiatalokat tette felelőssé az MSZP nehéz helyzetéért. Botka ellen hozzák fel, hogy 1994 óta képviselő volt, de soha egyetlen országos jelentőségű, vagy nemzetközi ügyben nem mondott nyilvános véleményt, viszont sok ellenséget szerzett párton belül is lekezelő stílusával. Az aggódást fokozza, hogy elkezdődhet az a per, amelyben korábbi kabinetfőnöke, jegyzője és alpolgármestere is vádlottként szerepel.Növeli a zavart, hogy az ajánlkozás befékezte az ellenzéki tárgyalásokat. Korábban az MSZP elnöke civil, pártok felett álló jelöltet akart, efelé mentek a megbeszélések, ezeket is keresztbe verte Botka önjelölése. A szocialistáknak egyetlen jelentős támogatottságú szövetségük lehet, a DK, amelynek elnökét már a bejelentkezés pillanatában megtámadta a szegedi polgármester, ez szintén nem tett jót a két párt közötti megbeszéléseknek.A legvadabb szocialista elképzelések szerint Botkát a Fidesz beszélte rá az indulásra. A szegedi polgármester közös villamos-projektet hozna létre Szeged és Hódmezővásárhely között, így vannak, akikben felmerült Lázár János befolyása Botka döntésére.