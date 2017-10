Botka szövetségese nyílt levélben osztja ki Szél Bernadettet

Az elkeseredett hangú levélben Ácsné többek között megfogalmazza azt is, hogy Szél Bernadett miként tud jó szívvel arról beszélni, hogy a Szél-kormányban nem lesznek "újracsomagolt" politikusok, üres ígérgetések a választások előtt, sem oligarchák és "aljas alkuk" - miközben Hadházy Ákos a Fideszből, Demeter Márta az MSZP-ből érkezett "újracsomagolt emberek" ott ülnek szemben vele?A levelet teljes terjedelemben, változtatás nélkül közöljük:Kedves Bernadett!Ott ültél velem a kocsimban 2014. áprilisában, amikor Kishantos földjeit letarolták, engem autóval üldözőbe vettek és leszorítottak Orbán kigyúrt kopasz fiúi, és ott voltál akkor is, amikor Zászlós Tibor levelét kihozta egy civil ruhás rendőr. Zászlós, a hantosi dűlőutakat is elprivatizáló Zrt vezérigazgató és kamarai alelnök üzent, hogy nem lehetünk az ő útjain, ezért a kigyúrt kopaszok kilökdöstek mindenkit: újságírót, országgyűlési képviselőt, szimpatizánst.Ennek a közös élménynek az alapján biztos voltam benne, hogy segítesz legyőzni az Orbáni diktatúrát. Másképp döntöttetek... Keresztbe feküdtetek a biztos kormányváltást ígérő Botka javaslatnak, és részetek van a megbuktatásában. Megjósoltam, hogy erre fognak titeket felhasználni. Bár ne lett volna igazam!Most látom, hogy büszkén és lelkesen miniszterelnök jelöltként állsz a pódiumon, és talán magad is elhiszed, amit mondasz... de nagy bajok vannak Detti, mert a fele sem igaz!Elmondtam neked, hogy 5 - 8 % körüli támogatottsággal leváltani nem tudjátok a kormányt, de hatalomban tartani igen. Hát most éppen ezt teszitek. Ez engem mélységesen felháborít és elkeserít.De a legszörnyűbb az, hogy újabb, és újabb hazugságokat dobtok be - tényleg mindenkit hülyének néztek... Lesajnáltad Botka Lászlót és az MSZP-t: "Botka László lemondása nehéz pillanat személyesen neki és pártjának is, amely az MSZP belügye, és ezt az LMP tiszteletben tartja."NEM Detti, Botka László lemondása NEM az MSZP belügye, hanem az ország ügye. Itt és most a reményt és a jövőt vettétek el tőlünk egy alávalóan aljas játszma aktív szereplőjeként.Egyedül Botka László javaslata volt a működőképes megoldás a kormány leváltására - ma már Róna Péter is éppen ilyesmiről beszélt azt vízionálva, hogy mindenki beáll mögétek... Úgy tett, mintha valami nagyon új LMP által kitalált csodáról beszélne, pedig valójában Botka László választási együttműködési javaslatáról beszélt LMP vezetéssel... én erre nem találok szavakat.De nem ez az egyetlen lopott holmi, mert a meglehetősen eklektikus és kurta-furcsára sikeredett programotok is a Botka program kiherélt és átfazonírozott változata.És hogyan tudsz jó szívvel arról beszélni, hogy a Szél-kormányban nem lesznek "újracsomagolt" politikusok, üres ígérgetések a választások előtt, sem oligarchák és "aljas alkuk" - miközben Hadházy Ákos a Fideszből, Demeter Márta az MSZP-ből érkezett "újracsomagolt emberek" ott ülnek szemben veled?De a legkínosabb téma az oligarchák kérdése... Azt mondjátok, hogy az LMP-ben nincsenek oligarchák... hát benne talán nincsenek, de a környezetében ott van az összes föld oligarcha érdekeit képviselő szervezet. Az LMP társelnökének Hadházy Ákosnak az édesapja az állami földek eladását leginkább szorgalmazó szervezet - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke - aki így Zászlós csapatában, a Fidesz legbelső - vagyonosztogató körében játszik.Én hatalmas ellentmondást látok abban, hogy akkor, amikor 2016 nyarán az aktivistáitok 13.000 aláírást gyűjtöttek össze az állami földek eladása ellen - ti megválasztottátok társelnöknek Hadházy Ákost, aki édesapján keresztül nagyon is közel áll az állami földek elmutyizását kierőszakoló körökhöz. Az ő megválasztása óta nem is szól az LMP egy szót sem az állami földek eladása ellen, holott az egy az államnak 1000 milliárdos nagyságrendű kárt okozó, a jövő élelmezés biztonságát veszélyeztető nemzetellenes bűncselekmény.Hát ezeket itt és most el kellett mondanom nektek és mindenkinek hogy tudomást szerezhessenek róla az emberek - és világosan lássák az andalító szép szavak mögött az igazságot. Mert elég volt már a hazugságokból egyszer és mindenkorra!Szerettem volna megbeszélni mindezeket olyan LMP-sekkel, akiket ismerek és nagyra becsülök - de meglepődve értesültem arról, hogy szinte mindenki otthagyta az LMP-t és már rágondolni sem akarnak a vezetés diktatórikus módszerei miatt. Ez is hozzá tartozik a képhez.Végül, de nem utolsó sorban el kell mondanom azt is, hogy tisztességtelen az, ahogy korábbi szövetségesetek, az MSZP lejáratására játszotok - vagyis nem a kormányt, hanem az ellenzéket akarjátok leváltani... Éppen azt a pártot, amelyikkel esély lett volna a kormányváltásra, és éppen azt az egyetlen parlamenti pártot, amely az Élőlánccal együtt a mai napig következetesen harcol az állami földek visszaszerzéséért? Talán éppen ezért vált nemkívánatossá?Baráti szövetségben dolgoztatok az MSZP-vel az állami földek eladása elleni aláírásgyűjtéskor ezt elárulni, és most nekik rontani számomra elfogadhatatlan.Nagy kárt, nagy bajt okoztatok - soha vissza nem térő történelmi lehetőséget vettetek el tőlünk, és hazugságokat és üres lózungokat kaptunk cserébe...Bizalom? Hitelesség? Egység? - ÍGY? SAJNÁLOM, EL VAGYOK KESEREDVE ÉS FEL VAGYOK HÁBORODVA!Mezőfalva 2017. október 3.Ács Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnöka Kishantosi Vidékfejlesztési Központ vezetője