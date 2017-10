Botka után Kéri László is lemondott!

Az MSZP jelenlegi állapotában nyilvánvalóan nem tartható fent. Botka után elvész a szocialista párt vagy átalakul?

Maradtak még akár humán, szellemi, illetve komolyabb anyagi forrásai az MSZP-nek?



Amelynek vezetője hétfőn sértődötten vonult vissza a bázisára. Botka László Fidesz-ügynököket látott a bukása mögött, a Fidesz Gyurcsány-ügynökökről beszélt, ön milyen ügynököket lát?

Ez alapján ki lehet jelenteni hogy a baloldali ellenzék jó része nem a kormányváltásra, hanem a saját túlélése érdekében hajt?

Szükség van ehhez a szocialista pártra, vagy már csak akadályozna egy ilyen építkezést egy romokban lévő MSZP?

Mi az, ami a baloldal számára reális cél lehet 2018-ra?

Számít, hogy lesz-e újabb kétharmada a Fidesznek? Sokak szerint ennek már nem sok jelentősége van, Orbán Viktor feles többséggel is vígan elkormányoz a NER-ben.



Az eddigi válaszai alapján akkor azt a kérdést ne is nagyon feszegessük, hogy mi történne a választás másnapján, ha a baloldal valamilyen felállásban megszerezné a kormányzó többséget?

De van bármilyen alternatívája az összefogásnak legalább a 106 egyéni választókörzet szintjén 2018-ra?

Pedig van egy sejtésünk, hogy október 23-ra szépen össze fog állni ez a két párt, és ki is lesz mondva, hogy végre van kire voksolni az Orbán-ellenes szavazóknak. De legalábbis nem az lesz a mondás, hogy ez egy megkésett megállapodás.

Szerző: Nagy András

Ilyen nehéz helyzetben 2006 óta nem voltak. Hiányoznak a markáns vezetők, az értelmiségi és a médiaháttér, de leginkább az önkormányzati bázis. Ha a szocialista párt meg akar maradni, minden maradék forrását össze kell kapnia.Ami valamit tud segíteni, az a nagyon kevés önkormányzati bázis, ami még működik. De az a baj, hogy a legnagyobb önkormányzati háttér éppen Szeged városa volt.Ez az ügynöközés engem teljesen hidegen hagy. Én csak olyan embereket látok, akik bármire képesek a saját politikai túlélésük érdekében az MSZP-nél, a DK meg teljes egészében ilyen, arról ilyen szempontból még rosszabb véleményem van. Nem kell ehhez ügynöknek lenni.Ezek a pártok sem együtt, sem külön-külön nincsenek abban a helyzetben, hogy kormányváltásra hajthassanak. Utoljára erre 2012-2013 környékén, Bajnai Gordon feltűnésekor volt esély, körülötte akkor alakult egy olyan, viszonylag szélesebb mező, amit ha a baloldali pártok komolyan vettek volna, akkor abból még akár kormányváltás is lehetett volna.Nagyon kíváncsi vagyok, hogy most ez a Botka-teremtette válság végre rádöbbenti-e őket arra, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint amit magukról hittek. Mivel a baloldal alulról fogyott el, változást akkor tudok elképzelni, ha alulról, a nagyobb településeken elkezdik újra szervezetileg fölépíteni magukat. De annak amit ma látunk, gyanúsan elitpolitizálás íze van.Ha az MSZP belátná, hogy alulról kell elölről kezdeni, akkor könnyebb lenne. Ha nem látja be, majd mások megcsinálják nélküle is. Ez esetben hosszabb lesz a folyamat, 3-4 évig is eltart az alapok megteremtése, de 2018-ra így se úgy se lesz belőle már semmi.Az a legfontosabb, hogy lesz-e a jövő évi választás után a baloldali politizálásnak olyan intézményes bázisa, amelyről szisztematikus munkával fölépíthető lesz a Fideszt kihívó politikai erő. Nagy kérdés, hogy ehhez milyen alapokat szerez a baloldal 2018-ban, lesz-e bent komolyabb baloldali erő a parlamentben, vagy sem.Persze hogy számít, de ehhez az MSZP egyedül már nem elég, mind az 5-6 ellenzéki párt sikeres együttműködése, szervezeti háttere és támogatottsága is kellene hozzá. Most nem nagyon látom ilyen irányba alakulni a dolgokat, azt látom, hogy mindenki a saját túlélésére játszik. Ha pedig így marad, akkor a baloldali ellenzék teljes eljelentéktelenedése megy végbe, amit ugyanis ma mondanak magukról, azok teljes mértékben pártbelügyek, amik teljesen lényegtelenek a választók számára.Ne, erre az égvilágon semmi esély. Ha most DK összefog az MSZP-vel, akkor az nem azt jelenti, hogy összeadódik a két párt támogatói bázisa, mert mindkét kis párt oldaláról lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy na ezt azért már nem. Mintha az újszerű hazudozás abba az irányba tolódna, hogy csak a Botkának volt Gyurcsány-fóbiája, pedig én azért még emlékszem arra, hogy milyen zajos körülmények között vált ki a DK az MSZP-ből, és hogy a szocialistákban milyen mély nyomot hagyott akkor, főleg vidéken.Az lett volna az alternatíva, amit a Botka mondott még februárban: mind a 106 választókörzetben olyan jelöltet kell állítani, aki képes a Fideszt megverni, és az teljesen mindegy, hogy ez melyik párt jelöltje. Ezek után hét hónappal később nekiállt az MSZP és DK egyeztetni az egyes körzetekben való együttműködésről.Tiszta röhej, hát hol élnek ezek az emberek? Ez már olyan mértékben elkésett, hogy ezzel csak magukat nyugtatják, hogy lám, ők mindent megtettek. De mikor tették meg és hogyan?De én azért megengedhetem magamnak, hogy ne pártszemüvegen keresztül lássam a folyamatokat, és azt mondjam, ez teljes mértékben elkésett és okafogyott megállapodás lesz, mert a két párt együtt sem képes megverni a Fideszt. De ezt évek óta tudjuk.