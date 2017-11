Botrány a Jobbiknál

Forrás: MTI / Sztárklikk

Arról is írt, hogy megvonná a határon túli magyarok szavazati jogát. A lap szerint a Hun TV-ben azt mondta, abban látja a magyar nép vesztét, hogy "a szeretet népe és túlságosan elfogadó, befogadott, elfogadott zsidót, cigányt", akik egyébként idegenek, és nem érezhetik magukat magyar embernek.Z. Kárpát Dániel az erre vonatkozó kérdésekre azt mondta: a Jobbik nem egy következmények nélküli párt, jelen pillanatban is foglalkoznak az üggyel, s ha lezárul a vizsgálat, beszámolnak a várható fejleményekről.Reményét fejezte ki, hogy a következmények nélküliség más pártok esetében is megszűnik Magyarországon.Közölte: őt főleg az erdélyi magyarokat érintő kiszólás zavarja.Z. Kárpát Dániel arra a felvetésre, hogy akár le is mondathatják-e a tagozati vezetőt, azt felelte: szerinte egyértelműen, de nem akarja megelőlegezni a döntést. "Amikor valaki egyértelmű túlszaladásokat foganatosít, annak következménye kell, hogy legyen" - hangoztatta.Kérdezték tőle azt is, hogy mi a helyzet több jobbikos politikus Szent Korona rádióban tett korábbi nyilatkozatával kapcsolatban. Azt felelte: az előző kérdés aktuális és legitim, ha viszont a 2011-es esetekre reagálna, azzal "a jövő elől szívná el a levegőt", nem kíván ott leragadni.Faggatták arról is, hogy sajtóhírek szerint Zagyva György Gyula a nemzetközi sajtóban nácinak titulált Franco Cirko horvát szélsőjobboldali politikussal ünnepelt hétvégén. Az alelnök azt válaszolta: Zagyva György Gyulát kell erről kérdezni, aki már nem a Jobbik aktív politikusa, nincs napi politikai összeköttetésük.